UEL abre processo seletivo para tutor e professor na modalidade EaD

A UEL, em convênio com o Ministério da Educação no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), torna pública a abertura da inscrições do processo seletivo de cadastro reserva de tutores para o curso de Graduação em Licenciatura em Computação e do processo seletivo simplificado para professor formador no curso de Graduação em Computação, ambos na modalidade EaD. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 15 de março.



Tutor



De acordo com o Edital nº 001/2023-UAB-UEL, a carga horária semanal é de 20h. A remuneração será feita em forma de bolsa de fomento, paga pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), no valor de R$ 765,00. Para participar do processo seletivo, que terá validade por seis meses, o candidato precisa comprovar que tem graduação em um desses cursos: Computação (bacharelado ou licenciatura), Matemática (bacharelado ou licenciatura), Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, Pedagogia ou cursos tecnológicos.

Além disso, é necessário ter curso de especialização ou mestrado (acadêmico ou profissional) concluídos ou em andamento em Ciência da Computação ou áreas afins. Os candidatos também devem ter domínio de informática suficiente para o trabalho de tutoria virtual, conhecimento do ambiente moodle, um ano de experiência no magistério do Ensino Básico ou Superior, disponibilidade aos sábados e não ser aluno do curso ao qual está concorrendo como tutor. É preciso ainda comprovar residência em Londrina ou outra cidade com raio de até 100 quilômetros de distância.



Professor

Segundo o Edital nº 002/2023-UAB-UEL, a remuneração será feita em forma de bolsa, paga pela Capes. Ao todo, o edital oferece sete vagas. Para o professor formador I, que deve ter três anos de experiência no magistério superior, o valor é de R$ 1.300,00 e para o professor formador II, que deve ter formação mínima em nível Superior e experiência de um ano no magistério superior, é de de R$ 1.100,00. Além disso, para participar do processo seletivo, que terá validade por doze meses, o candidato não pode ser estudante do curso ao qual está concorrendo para professor, precisa ter disponibilidade para realizar as gravações das disciplinas, ser brasileiro e estar em dia com as obrigações eleitorais.



Inscrições



Interessados devem preencher a ficha de inscrição, separar a documentação comprobatória e preencher, assinar e digitalizar a tabela de pontuação, enviando para o e-mail [email protected] (tutores) ou [email protected] (professor). O conteúdo da mensagem deve conter o nome completo, função e nome do curso (ex: nome, professor e Curso de Graduação em Computação).

A ficha de inscrição, a lista com os documentos necessários, a tabela de pontuação e demais informações estão disponíveis nos respectivos editais.