Quer fazer intercâmbio? UEL está com 13 vagas abertas para universidades canadenses

A UEL está com 13 vagas abertas de intercâmbio acadêmico e pesquisa em universidades canadenses para estudantes da graduação. As bolsas são oferecidas pela Global Affairs Canada, por meio do Elap (Programa Futuros Líderes nas Américas), e estão distribuídas entre a Université De Moncton (3), a Université De Montréal (2), a Memorial University Of Newfoundland (4) e a University Of Manitoba (4). As inscrições seguem até dia 22 pelo eProtocolo.





Podem participar da seleção estudantes maiores de 18 anos regularmente matriculados em cursos de graduação da UEL, desde que estejam cursando a partir da 2ª série e tenham média igual ou superior a 7,5. Também é necessário ter passaporte válido. Cada instituição de ensino solicita, ainda, documentos específicos dos candidatos, como teste de proficiência e carta de aceite de orientação de pesquisador da UEL e de pesquisador da universidade canadense. Informações referentes às documentações podem ser conferidas no edital.

Publicidade





O candidato deverá informar uma única universidade de interesse durante a inscrição. Após a seleção dos estudantes por meio do edital da UEL, cada instituição de ensino será responsável pela submissão ou não do candidato ao Elap, assim como sua aceitação para programa de mobilidade. Também é possível se candidatar para a University Of Ottawa. O número de vagas – se houver – e os pré-requisitos para o intercâmbio serão consultados posteriormente.





O resultado dos candidatos selecionados será divulgado no dia 24, às 18h, nos sites da ARI e da Prograd. Posteriormente, esses estudantes deverão entrar em contato com a ARI, por meio do e-mail [email protected], com o assunto “EDITAL PROGRAD/ARI 001/2023”, a fim de confirmar interesse ou desistência no processo de mobilidade. Também é necessário enviar a documentação complementar para o mesmo e-mail até às 12h do dia 6 de março.