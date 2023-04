UFPR abre processo seletivo para professores; salários chegam a R$ 9,6 mil

A UFPR (Universidade Federal do Paraná) abriu as inscrições para o processo seletivo que vai ofertar oito vagas para professores em Curitiba. São oportunidades para profissionais das áreas de Geometria e Topologia; Endocrinologia; Farmacognosia; Educação; Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana; Zootecnia; Materiais Dentários; e Dermatologia.







Os professores deverão ter doutorado na respectiva área de atuação. Os aprovados atuarão como professores adjuntos e receberão salários de até 9.616,18, além de auxílio de R$ 229,00 para os que trabalharem 20 horas por semana e R$ 458,00 para quem tiver carga de 40 horas semanais.

Publicidade

Publicidade





Vale ressaltar que todas as áreas têm editais separados, tendo inscrições abertas e encerradas em dias diferentes. Além disso, os salários oferecidos não são iguais para todas as áreas. Para ter mais informações sobre cada campo, acesse o edital disponível no site da UFPR.







Orgão: UFPR

Vagas: 8

Taxa: de R$ 88,00 a R$ 240,00

Cargo: professor

Áreas de atuação: administrativa, saúde, operacional

Escolaridade: Ensino Superior

Publicidade

Salário: de R$ 2.236,32 a R$ 9.616,18

Cidade: Curitiba

Inscrições pelo site da UFPR.







*Sob supervisão de Fernanda Circhia