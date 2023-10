XP seleciona profissionais para assessoria de investimentos em Londrina

O sul do Brasil é a segunda maior região em investimentos na bolsa de valores, a B3, com 14,54% dos investimentos de pessoas física concentrados nos três estados. No Paraná são mais de 364 mil investidores com R$ 25,94 bilhões em investimentos listados na bolsa, segundo os dados da B3 até o mês de setembro. Para impulsionar a economia de Londrina e apoiar profissionais em transição de carreira, a XP, líder no segmento de investimentos do Brasil, abriu inscrições para o programa “XP Future”, que deve capacitar profissionais com experiência na área comercial para se tornarem assessores e iniciarem uma jornada de crescimento na profissão.





“O assessor de Investimentos desempenha um papel fundamental no nosso negócio, que vai além de apresentar o mercado ao cliente, explicar características de produtos e prospecção. O assessor é o parceiro chave na vida do investidor, conhece seus objetivos e particularidades e tem a confiança do cliente para ajudá-lo a administrar seu patrimônio. A missão da XP é seguir fomentando o crescimento da atividade no Brasil, formando novos profissionais bem qualificados”, explica Julio Mello, Head comercial B2C da XP Inc.

O momento otimista do mercado, com o início do ciclo de corte de juros e o crescimento das plataformas independentes, e o gap de profissionais dedicados a assessoria dos investimentos, atraem profissionais em transição de carreira que buscam um segmento promissor, com oportunidades até para aqueles que não têm conhecimento sobre o mercado financeiro.





Apontada como a profissão do futuro no mercado, a atividade do Assessor de Investimentos (AI) se tornou a principal porta de entrada para quem deseja desenvolver uma carreira no segmento financeiro. Até o mês de agosto, o sul do País registrava 23,6% do total de assessores de investimentos em todo o Brasil, segundo dados da Associação Nacional das Corretoras (ANCORD), considerado um oceano azul para entrantes.

Atuando na XP como assessora de investimentos, a paranaense Andressa Amado é uma das profissionais formadas pelo programa Future na região. Designer de Interiores por formação, trabalhou no segmento por mais de 13 anos, mas já não se identificava com a carreira e sentia a necessidade de ter outro propósito. Apesar de não ter qualquer conhecimento sobre o mercado financeiro, começou a se interessar pelo segmento ao ouvir falar da profissão. Incentivada por um amigo, iniciou os estudos por conta própria e decidiu apostar na transição quando conheceu o XP Future.





"Quando decidi fazer a transição de carreira sabia que precisava trabalhar com algo que me desse prazer e comecei a procurar as opções, até que entendi que era o mercado financeiro. Foi uma mudança radical, é muito diferente da área em que atuava, mas recebi todo o suporte de profissionais e ferramentas que me ajudaram a aprender e seguem impulsionando meu desenvolvimento. Na XP tive a oportunidade de mudar radicalmente minha vida e impactar também a vida financeira dos clientes, sei que faço a diferença, impactar a vida das pessoas por meio do meu trabalho se tornou meu propósito”, afirma Andressa.

Luiza Ribeiro, Head de Gente da XP Inc, explica que a motivação na busca com foco no perfil dos profissionais e de que forma trilham a carreira. “Com o Future buscamos acessar perfis comerciais de diversas áreas de atuação, profissionais que agregam para a rede conhecimentos e perspectivas complementares àquelas que já temos em casa. É o ponto de partida para estes candidatos. Uma vez dentro do nosso ecossistema, estes passam por uma trilha de aprendizagem técnica de investimentos assim como direcionamento da carreira, identificando as principais aptidões e preferências particulares que contribui para o crescimento almejado dentro da rede”.





A carreira de assessor de investimentos é uma das que mais cresce nos últimos anos e no Brasil essa indústria ainda está se desenvolvendo. De acordo com dados recentes da Oliver Wyman os Estados Unidos, maior mercado de investimentos do mundo, concentra mais de 17 mil escritórios e 300 mil IFAs, os assessores de investimentos. Se o mercado brasileiro mantiver o crescimento de profissionais no mesmo ritmo do último ano, a expectativa é de ultrapassar os 32 mil assessores certificados pela ANCORD até 2025.

Sobre o XP Future





Para se inscrever no XP Future não é necessário conhecimento prévio sobre investimentos, já que o programa conta com especialistas do mercado preparados para formar novos assessores que migram de diferentes profissões, mas com habilidades comerciais desenvolvidas. Ao final da imersão inicial, os candidatos estão aptos para realizar a prova de certificação da ANCORD, qualificação necessária para exercer a profissão.





As inscrições para o processo seletivo em Londrina estão abertas e os interessados devem se cadastrar até o dia 23 de outubro, no site https://grnh.se/4b9cc9d82us. A seletiva será feita a partir de entrevistas com os candidatos.

Sobre a XP





A XP é a plataforma líder em serviços financeiros no Brasil. A empresa faz parte da XP Inc., que tem como propósito transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas, promovendo educação financeira e democratizando o acesso a investimentos de qualidade. Fundada em 2001, a empresa criou um modelo inovador de assessoria de investimentos. Prova disso, é o reconhecimento público obtido ao vencer, pelo quinto ano consecutivo, a categoria melhor Assessoria de Investimentos de São Paulo, na premiação “O Melhor de São Paulo”, realizada pelo jornal Folha de S. Paulo. Para mais informações, acesse o site XP: xp.com.br