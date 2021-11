Ana Maria Braga retoma comando do 'Mais Você' e explica problema de saúde

Ana Maria Braga, 72, voltou nesta segunda (8) ao comando do Mais Você (Globo), duas semanas depois de ter sido afastada por sofrer uma queda em casa. Logo no início, ela afirmou que retornava ao programa com o "peito apertado" por causa da morte de Marilia Mendonça na sexta (4).

Durante a atração, a apresentadora chorou ao homenagear a cantora, vítima de um acidente aéreo.

A eterna dona do Louro José também falou brevemente sobre a queda que sofreu em casa no dia 24 de outubro.





Ela explicou que descobriu estar com uma deficiência de cortisol, hormônio secretado pelas glândulas suprarenais, em resposta a situações de estresse.





"Meu organismo parou de produzir cortisona [o hormônio cortisol]. Cai de repente porque estava sem cortisona [...] Mas agora estou aqui, no meu trabalho que amo tanto fazer", afirmou.