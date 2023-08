Clientes de shopping de Londrina podem ganhar ingresso para show de Thiaguinho

Os clientes do Boulevard Shopping podem participar da campanha Compre-Ganhe que troca o consumo de R$ 500,00 por um ingresso pista para o show Tardezinha, com o cantor Thiaguinho, que acontece em Londrina no dia 2 de setembro, no Parque de Exposições Ney Braga.





As trocas se limitam a dois ingressos por CPF e seguem até o dia 1 de setembro, ou enquanto durarem os estoques. A campanha é mais uma ação do empreendimento no ano em que comemora 10 anos de inauguração.

“A premiação com ingressos para o show é uma oportunidade de entretenimento cultural com o objetivo de proporcionar boas experiências aos consumidores”, afirma Tania Hara, superintendente do Boulevard Shopping.