Erika Schneider é eliminada de A Fazenda 13; Dayane e Tiago seguem no jogo

Erika Schneider foi a terceira eliminada na 13ª edição de A Fazenda (Record), na noite desta quinta-feira (7). Ela teve a menor porcentagem de votos para ficar no reality show (30,24%). A peoa disputava a permanência com Dayane Mello e Tiago Piquilo.

A peoa disse que talvez o público não tenha gostado dela e admitiu que meteu os pés pelas mãos várias vezes. Ela disse que agora a torcida dela no jogo é para o fazendeiro Rico. "Mesmo ele sendo explosivo eu vejo o lado sensível e engraçado dele. Ele anima aquele lugar."

A apresentadora Adriane Galisteu disse, durante a transmissão ao vivo, que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação. Dayane foi a primeira peoa a receber uma nova chance de voltar do jogo com 33,69% dos votos do público.





Dayane voltou calmamente para a sede da fazenda e foi recebida com abraço apenas por Rico, Aline e Erasmo. "Estamos juntos e ninguém me tira dessa casa, podem continuar tentando", provocou a peoa.

Emocionado, Tiago foi o segundo a voltar para a sede da fazenda com 36,7% dos votos do público. Ele entrou na casa gritando e foi abraçado pela maioria dos peões. Tati Quebra Barraco gritava comemorando, enquanto Rico e Aline observavam tudo calados.





Rico preferiu ir para o quarto chorar e foi consolado por Dayane, que disse que ele não está sozinho. Na sala, MC Gui gritava Mussunzinho essa é para você. "Ninguém se levantou para mim, ninguém fez festa. Você acha que eu me importo?", disse Dayane para Rico.