Filho de Schwarzenegger diz que pai pega pesado em treinos: 'Não dá para dizer não ao Exterminador do Futuro'

Filho caçula de Arnold Schwarzenegger, o ator Joseph Baena está no Brasil para a décima edição do evento de fisiculturismo do pai, o Arnold Classic, considerado o maior da América Latina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em entrevista a Danilo Gentili no The Noite (SBT), Baena, 26, contou que era acima do peso na infância e falou sobre a rotina de treinos com o pai.

Publicidade



"Começamos a treinar juntos de vez em quando e ele me mostrou quais são os truques e como fazer certinho para o músculo crescer", disse. "Ele não me leva até o limite, ele passa do limite. Sempre dou o meu melhor quando ele está junto, afinal não dá para falar não para o Exterminador do Futuro, né?", brincou.



Joseph é filho de Schwarzenegger com sua ex-empregada guatemalteca, Mildred Baena. O ator, que foi casado por 35 anos com Maria Shriver, teve um caso extraconjugal com a funcionária. Ele também é pai de outros quatro filhos com a ex-mulher.

Publicidade



O caçula, que também é ator, se prepara para lançar seu primeiro trabalho no cinema, o filme "Gunner", ao lado de Morgan Freeman. "É um filme com muita ação. Fala de um agente de forças especiais que tem os filhos sequestrados por um cartel no meio de uma viagem e ele tem que salvá-los. Vai ser muito legal e estou muito animado para o lançamento", falou.



O ator, que já participou do Dancing With The Stars, a Dança dos Famosos dos EUA, também contou que está adorando o Brasil.



"Todos estão sendo tão bacanas. A comida é uma das melhores que eu já provei. Melhor carne, melhor sushi do mundo. Experimentei vários restaurantes diferentes e tomei as bebidas diferentes que vocês têm aqui, como a caipirinha", contou. "É muito legal estar aqui representando o meu pai e a organização."



A entrevista vai ao ar nesta terça-feira (9), à 1h, no SBT.