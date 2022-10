Frejat faz show em Londrina nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (13), acontece em Londrina o show “Frejat Trio” no Teatro Marista, no qual o ex-lider do Barão Vermelho se apresenta com seu filho Rafael e o guitarrista Maurício Almeida.





O cantor ficou conhecido por ter sido um dos integrantes do Barão Vermelho e por ser um notório parceiro do Cazuza, além trabalhar como compositor para outros artistas. O compositor recentemente lançou o single "Agora é a hora" com Evandro Mesquita, líder do grupo Blitz.

No repertório do show, estão presentes Amor Pra Recomeçar, Segredos, Sobre Nós Dois e o Resto do Mundo e hinos do Barão Vermelho, originalmente acústicos, como Flores do Mal e Por Você.





