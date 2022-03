Alok leva a família para o palco no 3º dia de shows do Carnaval de SP

No caminho do camarim para o palco do Carnaval na Cidade, o DJ Alok, 30, mostrou todos os detalhes para os filhos Raika,1, e Ravi,2. Acompanhado da mulher, Romana Novais, o produtor musical estava muito sorridente com a presença da família, que se refletiu em sua performance recheada de hits seus e de outros compositores, como Bastille e Ed Sheeran.

Em vários momentos do show, Alok olhou para os filhos e interagiu com eles, enquanto Romana cuidava para que nenhum dos dois fugisse. O DJ fechou o terceiro dia de shows do festival de música, no Jockey Club de São Paulo, com muita música eletrônica e pedindo para o público não ficar parado. "Vamos pular até não aguentar mais", disse.

Antes do DJ, o público pulou muito ao som do axé music da Banda Eva. O vocalista Felipe Pezzoni, 37, manteve a energia e o fôlego lá no alto para comandar o show durante as duas horas no palco do Jockey Clube, mesmo com uma agenda frenética de shows.





"Vamos trazer o trio elétrico e a Bahia para São Paulo? Eu estava com saudades de cantar e ver vocês cantando comigo. Minha voz não está as das melhores, hoje, então, preciso da ajuda de todo mundo", disse Felipe, que está com uma agenda de shows frenética.





Já Luan Santana não perdeu o ritmo no quesito improviso. Com a dupla Breno e Caio Cesar, ambos 25, e a cantora Yasmin Santos, 24, ele cantou clássicos da música sertaneja e rock nacional. Entre as músicas que Luan cantou no show estão os hits "Meteoro" e "Sinais", além de versões de músicas das bandas Capital Inicial e Paralamas do Sucesso.

"O público está pedindo e eu não posso deixar de resgatar as músicas antigas. Faz tanto tempo que a gente não canta essas [músicas], esse público aqui merece", afirmou Luan.





Vários famosos também passaram pelo Jockey Club nesta segunda para curtir os shows, como Maisa, Carol Marra e Gleici Damasceno. "Sou a maior fã do Luan e onde ele estiver eu vou estar lá, curtindo tudo. Ele lançou uma música nova, que já decorei a letra para cantar hoje!", revelou Maisa, sobre a música "Abalo Emocional".





Nesta terça-feira (1º), Anitta, DDP e Jorge e Mateus encerram o último dia do Carnaval na Cidade.