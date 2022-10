Blues Beatles se apresenta em Ibiporã nesta sexta-feira

O ritmo contagiante eternizado mundialmente por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr vai tomar conta de Ibiporã na próxima sexta-feira (14), às 20 horas, no Cine Teatro Padre José Zanelli, em mais uma edição do Sesi Música. O legado da banda britânica de rock dá o tom ao trabalho desenvolvido, há quase uma década, pelo grupo paulistano Blues Beatles. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), e integra as comemorações pelos 75 anos de emancipação política do município, a serem celebrados no próximo dia 8 de novembro. Antes de Ibiporã, a banda tocará em Rio Negro na quinta (13), e no sábado (15), o show será em Paranavaí.

Marcos Viana (vocal), Flávio Naves (piano e Hammond B3), Lancaster Ferreira (guitarra), Bruno Falcão (baixo e backing vocal) e Fred Barley (bateria e backing vocal) fazem uma apresentação muito dinâmica e com direito ao melhor do blues, soul e funk. “O público pode esperar muita diversão. É um show com muita entrega e há momentos especiais de cada um dos integrantes. É um momento de muita interação e que vai ficar na memória de todo mundo”, adianta Naves.

O quinteto mistura as melodias do grupo britânico The Beatles com arranjos tradicionais do blues. Não à toa, os músicos vêm fazendo o maior sucesso em concorridas turnês nos EUA, Europa e também por todos os estados brasileiros. O repertório inclui, entre outros sucessos, as clássicas “Ticket to Ride”, “Help” e “Yesterday”. “São de 12 a 13 canções dos Beatles, além de um slow blues do B.B. King no meio do show”, completa Flávio Naves.

Blues Beatles é uma atração do Sesi Música, que é um projeto estratégico desenvolvido pela Gerência de Cultura do Sesi. Ele está ancorado nas diretrizes de promover a cultura, reforçando os conceitos da cidadania por meio da democratização do acesso aos bens e serviços culturais, com compromisso com a pluralidade e diversidade cultural. Consequentemente, o Sesi Música contribui para a qualidade de vida e inserção social e cultural dos trabalhadores da indústria, seus dependentes e a comunidade. O Sesi Música foi criado para promover a cultura musical, com intuito de formação de plateia para a música e fomento da produção artística local e nacional.