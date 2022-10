Chuva nesta quinta leva show da Concha Acústica para Teatro Ouro Verde em Londrina

Em razão da instabilidade climática, o show gratuito “Grigri Ba”, com o grupo Höröyá (Brasil-Senegal), às 18h30 desta quinta (13), foi transferido para o Cine Teatro Ouro Verde. A apresentação, que integra a programação artística do Festival de Dança de Londrina, estava prevista inicialmente para acontecer na Concha Acústica.





O grupo apresenta um repertório de músicas e danças de culturas tradicionais do oeste da África e vertentes afro-brasileiras. As senhas para entrada no Cine Teatro Ouro Verde serão distribuídas na bilheteria do teatro a partir das 16h.