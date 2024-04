CCXP 2024 inicia venda de ingressos e confirma novos nomes

A CCXP24, o maior festival de cultura pop do mundo, iniciou nesa terça-feira (09), às 12h (Horário de Brasília), a venda de ingressos do primeiro lote exclusivamente pela bilheteria digital Mundo Ticket. Os valores das credenciais de acesso diário e do pacote de 4 Dias, que permanecem iguais aos valores praticados no primeiro lote da edição de 2023 e o lançamento do novo Epic Pass.



A CCXP24 confirma também novos nomes em sua programação:

A artista sul-coreana Keum Suk Gendry-Kim no Aritsts' Valley by Bis. Autora de obras como "Grama", "A espera" e "Amanhã é outro dia". Inclusive suas obras entraram na lista de melhores graphic novels pelo New York Times, The Guardian e The Washington Post. Ela vem pela primeira vez para a CCXP - e para o Brasil - em uma parceria com a editora Pipoca & Nanquim e com o Centro Cultural Coreano no Brasil, com participação em todos os dias.



O retorno do quadrinista norte-americano John Romita Jr, todos os dias, no Aritsts' Valley by Bis. Ele trabalhou mais de 30 anos Marvel Comics, onde fez história em títulos como X-Men, Demolidor e Vingadores. Teve uma passada na DC Comics para ser um dos artistas exclusivos da editora, trabalhando em títulos como "Superman" e "Batman". Atualmente ele está de volta à Marvel Comics onde é o desenhista de "O Incrível Homem-Aranha". O artista já esteve na CCXP em 2018 e 2023.

