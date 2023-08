Frootaria comemora seus seis anos com festa pop gratuita no Zerão

A Frootaria, festa londrinense para os amantes de música pop, segue a programação especial de aniversário e comemora seus 6 anos de existência ocupando as escadarias do Zerão nesta sexta-feira (25), das 19h às 22h.





Para animar o público com muita música, arte e dança, a “Frootaria no Zerão, Vol. 3” conta com a apresentação de WETTO e traz a discotecagem de Alvez, Amber Woss, Fer Matias, Pauli&Rakel, Tara Manthay, além da performance de Ariel Trippy.

Desde 2017, com a temática LGBTQIAP+, a Frootaria percorre as principais casas noturnas e bares da cidade esquentando a pista com hits de sucesso e artistas que marcaram época.





Cada edição recebe uma seleção especial de DJs locais que abrangem gêneros como o dance, indie, britpop, R&B e ethereal wave, incluindo clássicas dos anos 70 a 2000 e os últimos lançamentos.





O evento desta sexta-feira marca a 40ª edição da festa, sendo a 3º ao ar livre, gratuita e aberta ao público. As outras duas ocorreram antes da pandemia, em 2018 e 2019. Segundo a organização, a Frootaria já obteve um público de cerca de 3 mil pessoas.





