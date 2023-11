Inscrições para oficina de maquiagem do Festival Kinoarte de Londrina terminam no sábado

Encerram neste sábado (4) as inscrições para a oficina de “Maquiagem na Produção Audiovisual”. A atividade, que integra o 25º FKC (Festival Kinoarte de Cinema), será nos dias 11 e 12 de novembro, no espaço Villa Rica em Londrina, das 9h às 12h.





O Kinoarte oferta 20 vagas gratuitas. Podem participar profissionais e estudantes das áreas de audiovisual, artes, design, artes cênicas e produção. Evelise Chaiben, arquiteta e publicitária, com especializações no segmento e experiência de mais de 20 anos no mercado, é quem vai ministrar as aulas. Interessados podem se inscrever clicando aqui.

Publicidade

Publicidade





O festivalreforça o convite para as escolas públicas e privadas, projetos, instituições e ONGs participarem do Projeto Social Kinocidadão, que possibilita aos estudantes assistirem filmes selecionados em uma sala de cinema. Para participar, as escolas e entidades precisam entrar em contato com a organização do evento, até terça-feira (7), solicitando agenda, através do e-mail: [email protected] . As sessões serão sempre às 13h30, no Cine Villa Rica, nos dias 10; 13; 14; 16; 17 de novembro.





25 anos de Kinoarte

Publicidade





O FKC, dos dias 10 a 19 de novembro, apresenta uma programação com temas e abordagens cinematográficas abrangentes. Nesta edição serão mais de 80 filmes - curtas e longas metragens, documentários e ficções.





A sessão de abertura do evento será na sexta-feira (10), com o início da Competitiva Londrinense de Curtas, que exibirá um curta diferente em cada uma das noites do festival. As sessões do FKC serão no Espaço Villa Rica (rua Piauí, 211).

Publicidade





No sábado (11), o FKC homenageia o londrinense, veterano cineasta afro-brasileiro, Ari Cândido Fernandes, morto em 19 de agosto passado, com Sessão Especial Cocine (Coletivo de Cinema Negro de Londrina), com início às 16h. Serão exibidos cinco curtas de Ari Cândido Fernandes.





O Festival de Cinema Kinoarte tem produção da Leste e é promovido pelo Instituto de Cinema de Londrina – Kinoarte -, que completa 20 anos. Uma sessão especial de filmes, já produzidos nas oficinas da Kinoarte, está na programação do festival, no domingo (12), às 15h30.





As sessões dos longas-metragens terão valor único de R$ 12,00. Já as sessões competitivas de curtas-metragens (Iberoamericana, Nacional, Paranaense e Londrinense) serão gratuitas. A programação completa está no no site www.kinoarte.org/festival