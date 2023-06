João Bosco se apresenta neste final de semana em Londrina e Maringá

O Coral Sanepar e o cantor João Bosco estão fazendo uma turnê estadual para comemorar os 60 anos da Companhia de Saneamento do Paraná. Nesta sexta (30) o show chega em Maringá e no sábado (1) a Londrina.





Em Maringá a apresentação será no Teatro Marista, às 20h. Os ingressos, que eram gratuitos, estão esgotados.

Em Londrina, o show cultural comemorativo ao aniversário da Sanepar acontece no dia 1º de julho, às 20h, no Teatro Marista, os ingressos também estão esgotados.





A parceria entre o Coral Sanepar e o cantor, violonista e compositor brasileiro João Bosco, teve início no show especial em Curitiba, no Teatro Guaíra, para comemorar os 60 anos da Companhia de Saneamento do Paraná no dia 23 de janeiro último.

O show, que iniciou a turnê no Interior do Estado por Cascavel (Oeste) e Pato Branco (Sudoeste), está dividido em três momentos que levam ao palco músicas consagradas na voz de um dos maiores nomes da MPB. João Bosco e o Coral Sanepar interpretam juntos sete músicas, entre elas "O Bêbado e a Equilibrista" e "Nação". João Bosco faz solo das músicas "Ronco da Cuíca", "Papel Machê", "Jade", "De Frente Pro Crime" e "Sinhá"; e o Coral Sanepar interpreta quatro músicas desfilando clássicos de Milton Nascimento, Gilberto Gil, Cláudio Nucci e do próprio João Bosco.





As músicas serão todas acompanhadas de uma banda base com 10 músicos e que foi montada para preservar a característica e o formato de improviso, meio jazzístico, de João Bosco. Por isso, a base terá piano, sax, flauta, trombone e trompete, além de bateria, percussão, baixo elétrico e acústico, guitarra, violão e cavaquinho.





As comemorações culturais com o Show Bordando o Som serão encerradas nos dias 7 de julho em Ponta Grossa (Campos Gerais), e no dia 8 de julho em Guarapuava (Centro-Sul). (Com informações da AEN)