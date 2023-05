Londrina se prepara para mais uma edição do FILO

Está dada a largada. Mais uma edição do Festival Internacional de Londrina - FILO - já tem data marcada: será de 17 de junho a 2 de julho.





A expectativa do público com a notícia divulgada no site do festival já aparece nos comentários. Todo mundo quer saber da programação que deve ser noticiada nos próximos dias.

Um dos festivais mais aguardados de Londrina, pela força da tradição cultural e da sua longevidade, movimenta a cidade que fica mais animada nos dias frios com o público que ocupa espaços diversificados para ver os espetáculos.





A programação deve contemplar espetáculos nacionais e alguns internacionais, como de praxe.





