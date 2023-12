Nick Carter vem ao Brasil em 2024 para shows em SP e RJ

Nick Carter é mais um artista internacional que vem ao Brasil em 2024. O músico, integrante da banda Backstreet Boys, vai fazer shows em São Paulo e Rio de Janeiro em janeiro em 2024.







Na cidade maravilhosa, a apresentação da turnê "Who I Am" está programada para 14 de janeiro, na Sacadura 154. Já na capital paulista, para 17 de janeiro no Cine Joia.





A venda de ingressos está programada para sexta-feira (1º), a partir das 10h no site da Ticket Master.





Em agosto deste ano, o músico foi acusado por outra mulher de agressão sexual. Segundo o TMZ, ela afirmou que o artista teria forçado relações sexuais dentro de um iate e num ônibus em 2003, quando ela tinha 15 anos e ele 23.