Shopping promove sessão de cinema para pets com filme das tartarugas ninja

A combinação de um cenário HQ com a interpretação de Jackie Chan como Mestre Splinter em “As Tartarugas Ninja – Caos Mutante” tem conquistado ainda mais os fãs da franquia que data dos anos 1980. As quatro tartarugas antropomórficas batizadas com nomes de artistas italianos renascentistas (Rafael, Michelangelo, Leonardo e Donatello), treinadas por um rato sensei, são quase unanimidade entre os humanos. E entre os pets? É o que se poderá descobrir no Cinepet do Cinesystem no Londrina Norte Shopping, em sessão neste sábado (16), às 14h.







A gerente de marketing do centro de compras, Luana Colpo, diz que a proposta é permitir que tutores e pets possam se sentir confortáveis com seus biochinhos interagindo no cinema. Entretanto, ela explica que é preciso tomar alguns cuidados para que a sessão transcorra sem qualquer problema.

Entre as recomendações está manter o bichinho sempre na guia, além de levá-lo para realizar suas necessidades antes da sessão. Mesmo assim, vale a pena carregar um tapete higiênico para qualquer imprevisto. “A gente ama nossos pets, mas, é preciso entender que eles estarão em um ambiente com outros animais e isso pode provocar agitação ou irritação. Então, ser dócil e sociável é importante na hora de trazer o bichinho ao cinema”, ressalta Luana. As orientações trazem mais segurança e conforto a todos.