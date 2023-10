Simple Plan toca em festival em SP com Pitty e NX Zero

A nova turnê "I Wanna Be Tour", que reúne um punhado de atrações nacionais e internacionais que marcaram uma geração de fãs da música emo, desembarca no Brasil em março de 2024. Antes passar por Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, chega a São Paulo, no Allianz Parque, no dia 2 de março.







Na primeira edição, o evento reúne Simple Plan, A Day To Remember, The All-American Rejects, All Time Low, The Used, Asking Alexandria, NX Zero, Pitty, Boys Like Girls, Mayday Parade, Plain White T's e Fresno. As vendas começam na quarta-feira, 4, ao meio-dia, na Eventim.





Os shows vêm na esteira de uma sequência de revivals de bandas que integraram o movimento pop punk nos anos 2000, como o NX Zero e o Restart, por exemplo.

Os ingressos custam R$ 390 na entrada social (com a doação de 1kg de alimento não perecível no dia do evento) da pista premium, R$ 228 na pista comum, R$ 252 na cadeira inferior e R$ 168 na superior.





Também são oferecidos os pacotes VIPs I Wanna Be A Fan (a partir de R$ 730), que inclui ingresso para a pista premium, entrada antecipada, kit exclusivo e acesso prévio aos produtos vendidos no evento.

As informações completas podem ser conferidas na página de vendas de ingressos.





I WANNA BE TOUR

Quando 2/3/2024

Onde Allianz Parque - av.Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

Preço A partir de R$ 168