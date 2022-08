Terra Celta, Mama Quilla e Abacate Contemporâneo estão entre as atrações deste sábado na Concha em Londrina

A FIMS (Feira Internacional da Música do Sul) é uma feira de negócios voltada para o mundo da música onde o artista, empresário e produtor encontram uma infinidade de oportunidades de entrar em contato e apresentar o seu trabalho artístico diretamente para gestores e programadores de equipamentos culturais e festivais de arte e música. Uma das etapas ocorre em Londrina nesta sexta (12) e sábado (13). A Conferência Nacional será em Curitiba entre os dias 2 e 5 de novembro.

Palestas, rodadas de negócios, workshops ficaram para esta sexta. Para as 21h, está programado o Circuito Off - Noite UP com as atrações: O Hipertrópico e 43Duo, no Up Bar, avenida JK, 1.973.