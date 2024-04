Tomorrowland Brasil anuncia datas para 2024

O Tomorrowland, maior festival de música eletrônica do mundo, confirmou as datas para a edição deste ano no Brasil. O evento acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de outubro no Parque Maeda, em Itu, no interior de São Paulo.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O anúncio foi feito em evento nesta terça-feira, 9, na Sala São Paulo, reunindo os organizadores do festival no Brasil, as empresas We Are One World e DC Set Group. O DJ Alok também estava presente, assim como representantes do governo do estado de São Paulo e do município de Itu que prometeram melhoras na mobilidade para a região e na estrutura do festival.

Publicidade



A expectativa é que os shows reúnam mais de 200 mil pessoas ao todo, sendo 25% de turistas internacionais, segundo dados dos organizadores.



Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado, afirmou que o Tomorrowland contribui para o desenvolvimento de um polo para grandes eventos culturais no interior de São Paulo.

Publicidade



Entre as obras para melhorar o acesso ao festival foram anunciadas cinco rodovias não asfaltadas, com 17,5 quilômetros de extensão. Segundo o governo, as obras contribuirão também para o acesso das comunidades vizinhas à região.



A organização também espera que a capacidade de público no DreamVille, acampamento do festival, aumente em 34%, com expectativa de alojar 20 mil pessoas.

Publicidade



Na edição de 2023, ainda de acordo com os dados dos organizadores, o evento movimentou R$ 676 milhões na economia da região. Com o acordo, estima-se movimentar cerca de R$9 bilhões na economia da região de Itu pelos próximos 10 anos.



A pré-venda dos ingressos para o Tomorrowland começa no dia 10 de abril e a venda geral será a partir de 2 de maio, ambas pelo site oficial do Tomorrowland Brasil.