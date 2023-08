Cozinheiros encaram prova com sobras de alimentos da geladeira do chef Alex Atala no “MasterChef Brasil"

O 17º episódio do MasterChef Brasil vai ao ar nesta terça-feira (22), às 22h30. Segundo a Band, na primeira prova da noite, os cozinheiros amadores serão surpreendidos pela presença dos ex-participantes Mohamad e Estefano (1a temporada); Raquel e Fernando (3a temporada); Yuko (4a temporada); padre Evandro (5a temporada) e Paraskevi (9a temporada). Depois da recepção, Ana Paula Padrão comunica que os sete sobreviventes deverão duelar com um dos convidados para seguir no jogo.





Em uma dinâmica rápida, os próprios competidores escolhem quem irão enfrentar e, a partir de então, descobrem que terão de refazer a receita que eliminou cada um dos ex-MasterChefs na edição que participaram. Vai ser a chance da revanche para quem deixou a cozinha anteriormente e quer mostrar que evoluiu, ao mesmo tempo em que os atuais aspirantes a chefs ganham a oportunidade de destacar todo o conhecimento adquirido ao longo dos episódios.

Quem conseguir agradar o paladar dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira garante vaga no mezanino. Caso contrário, o cozinheiro vai direto para a prova de eliminação correndo o risco de deixar a competição.





No desafio final do dia, aqueles que perderem o embate encaram uma missão inédita: reinventar uma iguaria com sobras de comida. A ideia é usar a criatividade para transformá-las em um verdadeiro prato MasterChef. A situação fica ainda mais complicada quando são informados que os ingredientes vieram direto da geladeira de um dos maiores e mais renomados chefs do mundo: o brasileiro Alex Atala.





Depois de diversas participações no talent show desde a estreia, o profissional retorna ao reality show para alertar sobre a importância do consumo consciente e da luta contra o desperdício em um país que tem um alto índice de pessoas passando fome. Após uma aula de reaproveitamento, Atala acompanha o trabalho dos concorrentes e ajuda os jurados a definir quem deve dar adeus à disputa.