Palmeiras inicia semana pré-final sem estádio e com pedidos de Abel Ferreira

A semana do Palmeiras começa com os bastidores se sobressaindo diante das atuações e resultados da equipe de Abel Ferreira, que lidera o Grupo B do Campeonato Paulista com 7 pontos.



ULTIMATO, REAÇÃO...

A equipe venceu o clássico contra o Santos, mas o 2 a 1 ficou em segundo plano logo depois do apito final do árbitro Raphael Claus.



Palco do jogo, o Allianz Parque virou protagonista. O estádio, que já era alvo de críticas pelas condições do gramado sintético, tornou-se um braço de ferro entre clube e a Real Arenas, empresa criada pela WTorre para administrar o local.

O Palmeiras deu um ultimato: disse que não joga mais em sua casa enquanto não houver "manutenção adequada" e ameaçou pedir interdição da arena caso a situação não seja normalizada pela construtora.



Simultaneamente ao comunicado, Abel entrou na polêmica. Em entrevista coletiva, ele pediu um gramado sintético novo e deu sua opinião sobre o problema. "É pegar o que está ali, tirar tudo e colocar um gramado novo", falou o português, que ainda pediu para as pessoas "deixarem o ego de lado" pelo bem da instituição.

A WTorre reagiu e, ainda na noite deste domingo (28), cedeu: solicitou a troca do gramado para a Soccer Grass, empresa responsável pelo sintético. A informação é do colunista Rodrigo Mattos, do UOL. Até o momento, não há um prazo estipulado para que o Allianz fique pronto.



E O FUTEBOL?

Abel aproveitou a coletiva para fazer pedidos velados à diretoria e citou quatro necessidades de contratação: um centroavante para o lugar de Endrick -que jogará no Real Madrid a partir de julho-, um meia-atacante "para fazer o papel de Raphael Veiga", uma reposição ao lesionado Bruno Rodrigues e um jogador de destaque do Paulista. "Como foi o Richard Ríos no ano passado", explicou.



Diego Costa é nome forte. A primeira das vagas citadas pelo português pode ser de Diego Costa. Ex-atacante do Atlético de Madri e do Atlético-MG, ele deixou o Botafogo no início do ano, está livre no mercado e foi oferecido ao Palmeiras, de acordo com André Hernan, do UOL.

Enquanto nada é oficializado, o comandante não abdica de usar o que tem. Nos três jogos deste estadual, apenas dois atletas não entraram em campo: o goleiro Marcelo Lomba e o zagueiro Naves.



Vamos ter um ano longo, com jogadores nas seleções, e precisamos criar relações. Minha função é aproveitar a competição, que queremos ganhar, para ver as dinâmicas. Sei que, durante o caminho todo, vai ter turbulência. Precisamos estar preparados para dar soluções com quem já temos e com quem vai chegar [...] Queremos ter os jogadores bem para usar quando for preciso trocar Abel Ferreira

A ideia é dar rodagem para que todos cheguem preparados para a primeira decisão do ano: a Supercopa do Brasil, contra o rival São Paulo, no domingo (4). O duelo ocorre em estádio neutro: o Mineirão, em Belo Horizonte.



O último "teste" acontece na quarta-feira (31), quando o Palmeiras encara o Bragantino fora de casa. A data do confronto serviu para o técnico dar uma cutucada na FPF (Federação Paulista de Futebol), já que o Tricolor entra em campo um dia antes e, portanto, terá mais tempo para descansar.



Os locais dos próximos confrontos, aliás, amenizam a "novela Allianz Parque". O alviverde só volta a atuar como mandante no dia 8, contra o Ituano, e depois joga mais duas vezes como visitante antes do dérbi contra o Corinthians, marcado para o dia 18.