Neymar é submetido a cirurgia no joelho esquerdo após romper ligamento

Bruna Biancardi posta suposta indireta a Neymar e jogador publica: 'Viva a sua própria vida'

Depois de rolarem informações nas redes sobre uma nova festinha particular na mansão de Neymar com muitas mulheres, a namorada do jogador, a influenciadora Bruna Biancardi, parece ter usado as redes sociais para alfinetar o amado.