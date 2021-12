Atleta da Londrina/FEL/IPEC disputa Pan-Americano na Colômbia

Destaque da equipe Londrina/FEL/IPEC, a jovem Gabriela Tardivo é uma das atrações da seleção brasileira que disputa os Jogos Pan-Americanos Júnior (Sub-23), em Cali, na Colômbia. Aos 17 anos, a atleta abre sua participação nesta quinta-feira (2) na prova dos 1500 metros rasos. Ela volta à pista no dia 4 para participar dos 3000 metros com obstáculos.

Apontada como uma das principais promessas do atletismo nacional, Gabriela vive a melhor temporada de sua carreira e mostra evolução. Somente em 2021, ela teve cinco convocações para seleções brasileiras e foi uma das poucas atletas do país que alcançaram convocações em três categorias: sub-18, sub-20 e sub-23. Além do Pan Júnior, a atleta também foi chamada para defender o país nos Campeonatos Sul-Americanos das categorias sub-18, sub-20 e sub-23, e também no Pan-Americano sub-20.

Competindo nas duas categorias acima, Gabriela enxerga na competição uma oportunidade de ganhar mais experiência. “A gente vem num processo importante, de crescimento, ganhando experiência com essas oportunidades, e isso tem me deixado muito confiante em relação ao futuro. Espero mais uma vez poder fazer meu melhor na pista e buscar um bom resultado para o nosso país”, declarou a jovem.





A Menina de Ouro, apelido que ganhou nas competições nacionais, lidera os rankings nacionais das categorias sub-18 e sub-20 da prova dos 1500 metros rasos, dos 2000 metros com obstáculos sub-18, e é segunda colocada na lista dos 3000 metros com obstáculos da categoria sub-20. Na sub-23, categoria do Pan, ela é vice-líder do ranking nacional tanto nos 1500 como nos 3000 metros com obstáculos. A jovem é treinada por Cristiano Ribeiro.





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e FEL (Fundação de Esportes de Londrina), através do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), Ipec (Instituto Paranaense de Esporte e Cultura) e Colégio Ética; e parceria da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.