Atletas de Londrina conseguem medalhas de ouro e prata no kickboxing por academia de Maringá

Há dois anos, o projeto Servir Sempre, no assentamento Aparecidinha, zona norte de Londrina, passou a oferecer para crianças e jovens a oportunidade de aprender o kickboxing. E, neste fim de semana, dois se tornaram campeões brasileiros e dois, vice-campeões brasileiros, após participação no Campeonato Brasileiro de Kickboxing, disputado em Curitiba. Além deles, os outros três atletas do assentamento ainda trouxeram boas colocações em suas modalidades.

Gabriel da Silva trouxe o ouro na disputa Point Fight, enquanto Nicolle Rebeca Rodrigues de Carvalho Pereira obteve a mesma medalha na modalidade Kick Light.



Gabriel da Silva, medalha de ouro na modalidade Point Fight - Arquivo pessoal



Já Caio Felipe Davanço ficou com a medalha de prata no Point Fight e Kaique Bispo dos Santos , no kick Light.







Além deles, ficaram com a quarta colocação os atletas Maurilio Damascena Gomes (K1 Style), João Vitor de Oliveira (Point Fight) e Dherik Rhuan da Silva Leite (Kick Light).



Atualmente, o projeto do assentamento Aparecidinha atende, gratuitamente, 36 atletas, dos quais oito são meninas. "Mas chegamos a ter 42, só que, com o tempo, sempre há algumas desistências", conta Anderson Mafra, instrutor de kickboxing e muay thai que iniciou o projeto de artes marciais no barracão do Servir Sempre, onde são servidas, aos sábados, 300 refeições para moradores necessitados do assentamento.

Embora sejam de Londrina, os atletas representaram a Equipe Schima Combat, de Maringá. Até o ano passado, durante a Copa Brasil de Kickboxing, quem prestava auxílio ao projeto era a David Silveira Gym Fight, de Londrina. Mas, após algumas discordâncias, eles se desassociaram, até que a equipe foi acolhida pela Lessa Fight, de Mandaguari – atrelada à Schma Fight.



