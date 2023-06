Atletas do Londrina Futmesa são campeões no Campeonato Brasileiro

O Londrina Esporte Clube Futmesa teve atletas vencedores em duas categorias do Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa Individual. No sub-18, com João Antônio, e na categoria Master, com Rony Suzuki, campeão da 2ª divisão. No Adulto, Pedro Prando ficou na 25ª colocação entre os 32 melhores do Brasil. O evento ocorreu dos dias 08 a 11 de junho, no Shopping Park Jacarepaguá, no Rio de Janeiro-RJ.