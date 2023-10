Curitiba vence Jogos da Juventude do Paraná; Londrina fica em terceiro lugar

Terminou neste final de semana em Londrina a 35ª edição dos Jojup's (Jogos da Juventude do Paraná). A fase final contou com a participação de mais de dois mil atletas em 15 modalidades. O título geral ficou com Curitiba, seguida de Maringá e Londrina.







Londrina foi campeã no atletismo masculino e feminino e ainda do basquete feminino. O município totalizou 332 pontos. Curitiba marcou 404, e Maringá, 353. A fase final dos Jojup's foi disputada em duas etapas. Na primeira, realizada no fim de setembro, foram definidos os campeões de xadrez, tênis de mesa, ginástica rítmica e vôlei de praia.



Já neste último fim de semana foram disputadas as modalidades de atletismo, badminton, ciclismo, handebol de praia, natação, rugby e tênis. Além das modalidades coletivas como basquete, handebol, futsal e vôlei. No total, desde as fases regionais, os Jojup's tiveram a participação de 22 mil pessoas.







A equipe Londrina/FEL/IPEC de atletismo fez valer o fator casa e com mais uma campanha perfeita garantiu o título do atletismo para Londrina. Foi o terceiro título consecutivo do time londrinense na tradicional competição estadual.



Como nas campanhas anteriores, a equipe de Londrina levou os três títulos possíveis em disputa. Foi campeã feminina, somando 318 pontos, masculino, com 414,5 pontos, e também no geral, com 732,5 pontos. A equipe garantiu 20 medalhas de ouro, 13 pratas e 14 bronzes.





O técnico Gilberto Miranda exaltou as conquistas obtidas dentro de casa. “Mais uma grande competição, uma campanha que nos orgulha muito e que traz ainda mais confiança de que o trabalho desenvolvido em todos esses anos está cada mais melhor e produtivo”, destacou. “Um ponto importante é que o grupo tem crescido em diversas provas, com atletas se destacando e alcançando bons resultados em várias provas diferentes. Isso mostra a amplitude do nosso trabalho e a qualidade da nossa comissão técnica e multidisciplinar nessa filosofia de continuidade”.





O basquete feminino de Londrina conquistou o segundo título consecutivo dos Jojup's. Na final, no sábado (21), as londrinenses venceram Foz do Iguaçu por 57 a 43.







“Foi muito importante essa conquista. No ano passado, o basquete feminino de Londrina conquistou o título dos Jojup's pela primeira vez na história. Quebramos um tabu de 34 anos. Levar o título pelo segundo ano consecutivo mostra que não foi sorte. Nós temos um projeto consolidado na cidade. Em 2023, essa foi a única medalha de ouro de Londrina conquistada por uma modalidade coletiva, fato que dá ainda mais importância ao título”, analisou o técnico Marival Mazzio Junior.