Depois da Copa Mundo, Londrina Futsal joga Paranaense Feminino

O Londrina Futsal entra em campo nesta sexta-feira (14) pelo Campeonato Paranaense Feminino. O time londrinense recebe o Stein Cascavel, às 19h30, no Moringão, em partida válida pela sexta rodada da primeira fase. A entrada é franca.





O LEC tenta se aproximar das primeiras posições diante de um dos rivais mais fortes da competição. O Alviceleste aparece em sexto lugar, com sete pontos. O Stein é o vice-líder com 12, um ponto a menos que o primeiro colocado, Marechal Cândido Rondon.

Será o primeiro jogo do Londrina Futsal após a participação na Copa Mundo de Futsal Feminino, disputada em Paranaguá. O LEC caiu nas quartas de final diante do representante da Rússia na competição, o Normanochka, que venceu por 1 a 0. Já o Stein Cascavel chegou até a decisão e ficou com o bicampeonato da competição ao ganhar da Female (SC). A final terminou em 1 a 1 e as paranaenses venceram nos pênaltis por 7 a 6. O torneio contou com a participação de 12 equipes de setes países.





Londrina e Stein também estão na disputa da Liga Nacional. O LEC é o terceiro colocado, com nove pontos, em quatro partidas, enquanto que o Stein aparece em sétimo lugar, com seis pontos, mas apenas em duas partidas. A liderança é do Taboão da Serra (SP), com 15 pontos e 100% de aproveitamento.





