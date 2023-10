Já tricampeão da F1, Max Verstappen vence GP do Catar

Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 no domingo (8), somente reforçando o terceiro título mundial consecutivo que já havia garantido no sábado (7), ainda na corrida sprint.





O piloto da RBR foi sucedido por Oscar Piastri e Lando Norris (McLaren).

Publicidade

Publicidade





George Russel, da Mercedes, ficou em quarto, e a Ferrari apareceu em quinto, com Charles Leclerc.





Carlos Sainz, que largaria 12º, não participou por causa de problemas de vazamento de combustível em seu carro.

Publicidade





Com o resultado, Verstappen chegou à 49ª vitória da carreira e a 14ª da temporada.





Restam mais cinco etapas do Mundial de Fórmula 1.

Publicidade





O holandês dominou completamente a temporada com 14 vitórias nas 17 corridas principais. Ele já havia vencido os mundiais de 2021 e 2022.





Verstappen alcançou os brasileiros Ayrton Senna e Nelson Piquet, o australiano Jack Brahbam, o britânico Jackie Stewart e o austríaco Niki Lauda na condição de tricampeão do mundo de Fórmula 1.





Os maiores campeões são Lewis Hamilton e o alemão Michael Schumacher, com sete títulos, seguidos do argentino Juan Manuel Fangio, com cinco, e dois tetracampeões: o alemão Sebastian Vettel e o francês Alain Prost.