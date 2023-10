Londrina Basketball termina o Campeonato Paranaense Feminino em quarto lugar

Na tarde de domingo (29), a APVE Londrina Basketball concluiu a participação no Campeonato Paranaense Feminino Adulto de Basquete. A equipe termina a disputa na quarta colocação, após ser superada pelo São José dos Pinhais/Guaxo, no Ginásio da Abasfi, em Foz do Iguaçu, pelo placar de 50 a 36. O jogo foi válido pela disputa do 3º lugar.





A fase final começou no sábado, quando o time londrinense enfrentou a ADRM Maringá. As adversárias foram superiores e se classificaram para a final, após um placar favorável de 71 a 44. Neste domingo, a equipe até começou bem a disputa pela medalha de bronze. Após um primeiro período equilibrado, o time comandado pelo técnico Marival Mazzio Junior foi para o intervalo em vantagem e terminou o terceiro quarto com placar favorável: 32 a 26. Na reta final da partida, o time de São José dos Pinhais conseguiu a virada e ficou com a terceira colocação.

Publicidade





O próximo desafio da equipe feminina adulta da APVE Londrina Basketball é representar o município nos Jogos Abertos do Paraná. A competição é organizada pelo Governo do Estado do Paraná, em parceria com a Paraná Esporte, e será realizada em Pato Branco. A fase estadual será disputada de 9 a 12 de novembro. Quem avançar para as semifinais disputa o título de 23 a 26 de novembro.





O basquete feminino do Município de Londrina é representado pela APVE Londrina Basketball, que tem patrocínio da Unimed Londrina, da Prefeitura de Londrina e da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), via Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe). O projeto também tem apoio do Restaurante Londrinense, da Casa de Carnes Paraná, da D’Mille Alimentos, da Arizona Cross, do Lafesp-UEL, da Rede de Ensino Elite e da Efficience Odontologia.