Londrina Basquete derrota o Maringá pelo Campeonato Paranaense Feminino

Jogando fora de seus domínios, a equipe da APVE Londrina Basketball bateu a ADRM Maringá na noite de terça-feira (8), por 62 a 51, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Paranaense Feminino Adulto. A vitória, no Ginásio Valdir Pinheiro, em Maringá, foi importante para fortalecer as londrinenses na competição estadual, após dois resultados negativos nos primeiros jogos.





O início no torneio foi com derrotas para a Abasfi Foz, atuais campeãs paranaenses, por 63 a 40, e para a própria ADRM Maringá, que venceu por 62 a 57 em Londrina. O time de Foz do Iguaçu lidera a competição com seis pontos – três vitórias em três jogos. Com duas vitórias e uma derrota, Maringá está em segundo e soma cinco pontos, e Londrina vem em terceiro, agora com quatro pontos. Já o São José dos Pinhais/Guaxo perdeu suas três partidas e está em 4º lugar com três pontos.

A superação das atletas em quadra foi o principal fator que alavancou a equipe rumo à vitória, conforme destacou o treinador da APVE Londrina Basketball, Marival Mazzio Junior. “Ontem as meninas conseguiram encaixar melhor o jogo, tiveram mais concentração e bom desempenho com uma defesa forte na marcação e um ataque eficiente, aproveitando bem as chances em relação aos jogos anteriores. Antes dessa rodada as atletas até estavam um pouco cabisbaixas e ansiosas por conta disso, mas felizmente elas suportaram a pressão, assimilaram os treinamentos e as orientações, e foram muito bem diante do Maringá fora de casa”, afirmou.





Junior ressaltou que, mesmo sendo um campeonato adulto, o time londrinense ainda é muito jovem, com média de idade de 20 anos. “Nossa equipe tem como base o elenco do ano passado, sendo que a maior parte das atletas veio do sub-20, ainda em evolução, e temos quatro atletas acima dessa idade apenas. Outros times trouxeram mais reforços sub-23, como o Maringá, que vai disputar o próximo Campeonato Brasileiro da categoria, organizado pela Confederação Brasileira (CBB). O Foz ganhou o Paranaense Adulto e o Brasileiro Sub-23 em 2022, e o São José foi vice-campeão do Brasileiro Sub-23 em 2021, então são equipes difíceis de enfrentar. Mas o nosso time está motivado e empenhado para brigar e chegar firme na fase mata-mata do estadual”, enfatizou.





O próximo desafio da APVE será em Londrina, contra a Abasfi/Foz Basquete, no sábado (12), às 16h, no Ginásio do Jardim Bandeirantes. Com entrada gratuita, os portões estarão abertos ao público para que a equipe conte com o máximo de apoio.





A fase de classificação do Campeonato Paranaense Feminino Adulto ocorre em turno e returno, com cada equipe enfrentando todas as outras duas vezes: uma em casa, como mandante, e outra fora, como visitante. Na fase final, que será realizada na casa da equipe melhor posicionada, haverá as semifinais, quando o 1º colocado enfrentará o 4º, e o 2º duelará contra o 3º, em jogo único. As vencedoras dos dois confrontos jogarão a final, ainda em setembro deste ano.