Londrina/FEL/IPEC disputa Paranaense adulto e Sul-Americano Sub-18

Os atletas do Londrina/FEL/IPEC voltam às pistas neste final de semana para disputas do Campeonato Paranaense Adulto e no Sul-Americano Sub-18.

Na competição estadual, que será neste sábado (25) e domingo (25), vai reunir os principais competidores do atletismo do estado no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Cascavel (Oeste).

Atual campeão feminino e geral do torneio – venceu em 2019 e ano passado o campeonato não foi realizado por conta da pandemia – o time londrinense figura novamente entre os favoritos. E planeja novamente ficar entre os primeiros colocados. “É sempre uma competição muito dura, e com certeza vai ser assim novamente. As equipes colocam sempre o máximo para vencer e conosco não vai ser diferente”, frisou a coordenadora técnica Silvana Vieira.





Com várias atletas selecionáveis, a equipe feminina é aposta de medalhas em solo cascavelense. O destaque vai para Tatiane Raquel Silva, que foi para as Olimpíadas no Japão e é o principal nome do Brasil nos 3000 metros com obstáculos; Livia Avancini, atual campeã brasileira e sul-americana no arremesso do peso; e Giovanna Aparecida Venâncio, medalhista de bronze no Sul-Americano sub-20 no lançamento do disco.

“Mais uma competição importante e a gente mantém firme a preparação. Espero mais uma vez que eu possa dar meu melhor e trazer um bom resultado para a equipe”, comentou a arremessadora do peso, Livia Avancini, atual recordista paranaense e da competição. Em 2021, a londrinense de 29 anos já venceu o Troféu Brasil, o Sul-Americano e ficou perto de ir aos Jogos de Tóquio.





Sul-Americano Sub-18





Também vai ter destaque londrinense representando a seleção brasileira neste final de semana no exterior. Gabriela de Freitas Tardivo, líder do ranking nacional nas provas dos 1500 metros e 3000 metros, Luis Felipe Abilio Gomes Barbosa, também líder do ranking nacional na prova do lançamento do martelo e Nicole Braz Domene, que vai correr os revezamentos 4 x 100 e 4 x 200 metros, e também nos 300 metros, fazem parte do time verde e amarelo que vai em busca de mais um título sul-americano sub-18, em Encarnación, no Paraguai.





“Estamos muito confiantes de que podemos fazer uma boa competição e garantir bons resultados para o Brasil”, falou Gabriela Tardivo.