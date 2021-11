Londrina/FEL/IPEC é campeã paranaense da categoria sub-16

O Londrina/FEL/IPEC faturou neste final de semana mais um título estadual. Com 311 pontos somados, o time londrinense sagrou-se campeão paranaense da categoria sub-16. O time masculino foi o campeão por naipes, com 193 pontos, e o feminino foi terceiro, com 118 pontos.



No paranaense Sub-14, o masculino foi terceiro colocado, com 70 pontos anotados. Entre as mulheres, a equipe foi sexta colocada, com 54 pontos. As duas competições foram disputadas simultaneamente no centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Cascavel.

Luis Felipe Abilio foi o destaque da competição ao marcar o novo recorde nacional no lançamento do martelo: 64,78 metros. Ele desponta como uma grande promessa do atletismo nacional. Nesta temporada, já foi campeão brasileiro sub-18, lidera o ranking nacional da prova nesta categoria e também representou a seleção brasileira no Sulamericano.





“Luis é um garoto de um potencial enorme e tem mostrado isso. Com apenas 15 anos, já conquista resultados importantes em uma categoria acima da sua. Temos muitos a trabalhar com ele ainda, e estamos focados nisso”, comentou o técnico Gilberto Miranda.





Sobre o resultado no Estadual, Miranda avaliou positivamente a performance da equipe. “A nossa meta era o pódio e ele veio com o título no sub-16. Um time recheado de novos talentos, e todos aproveitaram bem a chance de competir num torneio forte. Nos deixa bastante animados para a temporada 2022, em termos do que podemos melhorar e buscar”, projetou.