Londrina/FEL/IPEC representa a cidade na final dos Jogos Abertos do Paraná em casa

Uma das grandes forças do atletismo do Estado, a equipe Londrina/FEL/IPEC disputa a partir desta sexta-feira (29) a fase final dos JAPs (Jogos Abertos do Paraná).





O atletismo terá suas provas realizadas na pista da UEL (Universidade Estadual de Londrina), enquanto as demais modalidades terão como sede a cidade de Pato Branco, no oeste do Paraná, em dois fins de semanas, de 09 a 12 e de 23 a 26 de novembro.

A programação do atletismo será encerrada no domingo (1).





E, para esse compromisso, a equipe londrinense convoca uma delegação formada por mais de 40 atletas, com destaque para algumas de suas principais peças, como Livia Avancini (arremesso do peso), Tatiane Raquel Silva (1500 e 5000 metros) e Tabata Vitorino (200 e 400 metros), todas convocadas para defender o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no final do mês que vem.

