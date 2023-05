Invicto e classificado, Londrina Futsal encara Leoas da Serra na Taça Brasil

Invicto e já classificado para a próxima fase da Taça Brasil, o Londrina Futsal Feminino volta ao Ginásio Moringão nesta quarta-feira (24) para enfrentar o time Leoas da Serra, de Santa Catarina. O jogo terá início às 19h45, com entrada gratuita.





A equipe londrinense convida a todos para prestigiar a partida e torcer pelas atletas no recém-reinaugurado Moringão. E quem não conseguir ir presencialmente, pode conferir a disputa on-line, via transmissão ao vivo feita no canal do Youtube da CBFS (Confederação Brasileira de Futsal). Todos os jogos anteriores da Taça Brasil de Futsal Feminino podem ser vistos no canal.

A técnica do Londrina, Vanda Cristina Sanches, que também atua na organização da Taça Brasil, evento da CBFS, afirmou que as jogadoras estão se dedicando para obter a classificação nas etapas eliminatórias. A respeito do desempenho das atletas nos dois primeiros jogos do campeonato, Sanches elogiou os resultados, que superaram as expectativas. “Comparando com a estreia de domingo, tivemos (na segunda partida) um jogo bem mais difícil. As adversárias do Espírito Santo têm um grande time, com experiência em grandes competições, então elas têm dado trabalho para muitas equipes. Nós sabíamos da dificuldade de enfrentar o Boa Esperança, mas conseguimos construir um bom placar sem levar nenhum gol, o que é muito importante “, avaliou.





Segundo a treinadora, os feedbacks sobre a Taça Brasil estão sendo muito bons, tanto por parte das equipes participantes, quanto da organização e da CBFS. Ela comentou que já recebeu muitos elogios ao Moringão, inclusive da torcida que veio prestigiar. “Recebemos muitas pessoas, que moram aqui em Londrina e que acompanham o esporte, emocionadas com a volta dos eventos esportivos no Moringão, e as equipes de fora ficaram muito encantadas com a nova quadra e também com a competição. Tivemos muitos retornos positivos, elogios, e todos nós à frente da organização, do Londrina Futsal, do Paraná Proesporte e de toda a equipe que está incentivando, estamos muito felizes com a realização da Taça Brasil em nossa cidade”, ressaltou.