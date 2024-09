Londrina Handebol disputa Brasileiro de Clubes a partir desta segunda

O Londrina Handebol disputa pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de Clubes feminino. A competição começa nesta segunda-feira (16), em Maceió, com a participação de nove equipes de seis estados, e prossegue até o dia 21.







O LEC Handebol está no grupo A, ao lado do Português/ FMO (PE) e ASHB/ Sorriso (MT). No grupo B, estão CRB (AL), Bravos Sports (MG) e Sport Recife (PE), e no C, Cato (AL), ATHB/Torres (RS) e Santa Cruz (PE).

Na primeira fase, os dois primeiros de cada grupo avançam direto para as quartas de final e os dois melhores terceiros colocados também avançam. Na sequência da competição, acontecem as semifinais e final, além da disputa do 5º ao 8º lugar.





A estreia da equipe londrinense será nesta segunda-feira (16), às 17h contra a equipe do ASHB/ Sorriso, no Ginásio Arivaldo Maia Jacintinh. Na terça-feira (17), às 18h30, o time londrinense volta à quadra para enfrentar o time Português/ FMO.