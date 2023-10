Lucas Verthein fatura 1º ouro individual do remo brasileiro em Pans; Beatriz Cardoso leva prata inédita no single skiff

O último dia do remo nos Jogos Pan-americanos 2023 registrou um momento histórico para o esporte do Brasil. Na quarta-feira (25), Lucas Verthein conquistou o primeiro ouro de um brasileiro em provas individuais no remo. O feito veio na modalidade single skiff. Também é a primeira medalha dourada da modalidade brasileiro depois de 36 anos. A última havia sido em Indianápolis 87.





Na mesma prova, no feminino, Beatriz Cardoso faturou a medalha de prata. Desta forma, o remo nacional se despede dos Jogos Pan-americanos com dois pódios.

Publicidade

Publicidade





“Esse resultado representa tudo. É um marco na história do nosso remo brasileiro es o início de uma nova história. Só tenho que agradecer por estar vivendo esse momento e a todos que estiveram envolvidos nesta grande vitória. É um ouro histórico para o Brasil e agora eu quero mais. Quero a medalha olímpica e vou trabalhar muito por isso”, celebrou Verthein, que analisou seu desempenho na final.





“Foi muito disputada. Sabia que meu principal adversário era o americano, que cresce muito no final da prova. Então, eu vim muito consciente da minha remada e deu tudo certo. Cheguei na zona vermelha cheio de energia para segurar os ataques dele e abrir a diferença para cruzar com o ouro para o nosso Brasil”, disse o atleta, que fechou a prova com o tempo de 6 min78s6. A segunda colocação ficou com James Plihal, dos Estados Unidos, e o bronze com Juan José Rodriguez, do México.





A prata de Cardoso também foi histórica. Foi a primeira medalha do país na prova do single skiff em Jogos Pan-americanos. E a carioca alcançou o feito na estreia dela na competição continental.





“É uma sensação de dever cumprido, tudo faz sentido agora. É muito bom estar com essa medalha no peito. Essa medalha representa muita abdicação, muito trabalho e treinamento. É a primeira medalha do single skiff feminino, então é muito bom quebrar esse tabu. O gostinho do ouro ficou, mas é bom porque na próxima edição de Pan eu vou vir mais madura e preparada”, afirmou a atleta, que ainda exaltou seu feito inédito para o remo feminino. “Essa medalha mostra que é possível. É importante para que no futuro outras mulheres venham e façam mais”, completou Cardoso, que fez o tempo de 7min46s73 na final. A medalha de ouro foi para a mexicana Vanessa Lechuga e o bronze para Nicole Gonzalez, do Paraguai.