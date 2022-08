Técnica e jogadoras do Londrina Futsal Feminino são convocadas para a Seleção Brasileira sub-20

A técnica do Londrina Futsal Feminino, Jayne Borim, juntamente com as alas Fernandinha Alves e Danyele Caroline, foram convocadas pela Seleção Brasileira sub-20 para atuarem na disputa do Conmebol Sul-americano, que acontecerá entre os .dias 2 e 10 de setembro, em Gramado (RS).

As jogadoras comemoram nas redes sociais. "Obrigado Deus por sempre me escutar todas as noites e realizar o meu maior sonho! Eu não tenho palavras pra mostrar o quanto eu estou feliz, mas eu te prometo que vou fazer por merecer", escreveu Danyele. "Deus é bom o tempo todo. Feliz demais com a convocação", publicou Fernandinha.



O Brasil vai encarar Uruguai, Equador, Chile e Venezuela no grupo A. No Grupo B, disputam Paraguai, Colômbia, Argentina, Bolívia e Peru. Já no dia 2, a Seleção vai enfrentar o Chile. No dia seguinte, a Venezuela. No dia 6, as meninas entrarão em quadra contra o Equador e, encerrando a fase de grupos no dia 7, o Uruguai.







As semi-finais e a final estão previstas para os dias 9 e 10 de setembro.







*Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg