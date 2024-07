Triatleta londrinense é destaque no Pan Americano de Duathlon na Colômbia

No campeonato Pan Americano de Duathlon em Cali na Colômbia, o triatleta Francisco Luiz Viana da ATRIL (Associação Triatlética Londrinense) obteve o 14º lugar na categoria profissional Elite, ficando entre os melhores das Américas. O londrinense já havia conquistado o título do Campeonato Pan Americano de Duathlon duas vezes, nos anos de 2010 em Mar del Plata na Argentina, e 2013 em Toluca no México, ambos na categoria Age group.

Na competição que ocorreu em Cali no dia 23 de junho, Viana explica que as condições climáticas do país afetaram um pouco o seu rendimento, apesar de já conhecer a cidade, que tem uma altitude de 1.100 metros. ''Meu desempenho foi abaixo do esperado, tive dificuldades, pois no dia, estava muito úmido, calor e um pouco de altitude também. Para os atletas que não estão adaptados, pesa bastante na hora do campeonato'', relata.



A PREPARAÇÃO





Luiz que também é bombeiro militar, obteve um rendimento muito bom para o Pan Americano, apesar de ter sofrido lesões. ''Nas quatro semanas que foram mais intensas, tive uma queda de bicicleta, e faltando um mês para a prova tive uma fissura na costela, mas isso não me impediu de treinar. Senti dor, mas meu treino seguiu normal. Por conta da rotina, trabalho e família, meus treinos ocorreram somente em Londrina. Estava com um ótimo rendimento para ficar entre os cinco, porém as condições climáticas não favorecem.''

O atleta irá participar também do Campeonato Mundial de Triathlon Standard (1.500 m de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida) em outubro na Espanha, com a expectativa de ficar entre os três na categoria de idade e trazer medalha para o Brasil.

''Dentre várias competições durante o ano, este é o grande foco, já estou em preparação, não deixo de treinar em nenhum momento, as vezes com menor ou maior intensidade. Sempre com quatro semanas antes de uma competição específica, o foco é maior'', disse.



DIFERENÇA ENTRE DUATHLON E TRIATHLON





Ainda de acordo com Luiz, o Duathlon (corre-pedala-corre) é uma variação do esporte principal que é o Triathlon (nada-pedala-corre) e tem outras variações também. No Duathlon não tem natação, pois é substituído por uma corrida, e há várias substâncias. Na substância sprint, no qual participou em Cali, são 5 Km de corrida, 20 Km de ciclismo e 2,5 Km de corrida. Entretanto, há várias possibilidades de variações de Duathlon, porém a mais comum é a sprint.

Publicidade





A ATRIL



Criada em 2002, a ATRIL estava desativada e após projetos em parceria com o ministério do esporte, governo estadual e municipal, a associação foi reativada em setembro de 2023, para incentivar os atletas para participarem de competições oficiais.

‘’A própria prefeitura de Londrina através da fundação de esportes incentiva todos os esportes da nossa cidade, sendo assim nós resolvemos reativar a associação. Londrina tem diversos atletas do Triathlon, esporte que faz parte das Olimpíadas’’, explica Hiberaldi Correia de Lima, coronel da PM (Polícia Militar) RR (reserva remunerada) e relações públicas da ATRIL.

Confira a agenda das competições:

- Divulgação/Assessoria



Segundo Hiberaldi, só vão para as competições os atletas da ATRIL com reais chances de serem campeões ou ficarem entre os três primeiros colocados, e que tanto o circuito quanto o campeonato, distribuem vagas para os campeonatos mundiais. Grande parte das competições, terão a participação de atletas da associação. A ATRIL já possui 14 títulos nacionais.



Luiz Viana durante o Pan Americano em Cali/Arquivo Pessoal



*Sob supervisão de Fernanda Circhia





