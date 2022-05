Volkswagen confirma entrada de Audi e Porsche na F1

Herbert Diess, CEO da Volkswagen, divulgou nesta segunda-feira (2) que duas das marcas do grupo, Audi e Porsche, vão entrar na Fórmula 1.

Segundo informações da agência Reuters, os preparativos da Porsche para ingressar na principal categoria do automobilismo mundial são um pouco mais concretos.

A Porsche poderá entrar na Fórmula 1 a partir da temporada de 2026, época em que as unidades de energia serão modificadas novamente depois do congelamento imposto pelas novas regras de limites orçamentários. A marca alemã deverá fechar uma parceria com Red Bull e AlphaTauri.





A Audi, por sua vez, não deve apenas fornecer motores para as escuderias, como também pretende adquirir uma das equipes da categoria.





Caso tudo der certo, a Audi terá a possibilidade de estrear na modalidade. A Porsche, no entanto, voltaria para a categoria depois de mais de 60 anos de ausência.