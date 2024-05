No Dia da Coxinha, conheça variações da receita do salgado mais amado do Brasil

O dia 18 de maio marca a celebração do Dia da Coxinha, aquele que é, provavelmente, o salgado mais amado do Brail.





A origem, segundo historiadores, teria se dado na substituição das coxas de frango que eram vendidas nas portas de fábrica em São Paulo, a partir de onde se popularizou. Outra his´toria de origem seria um preparo para o filho da princesa Isabel, que só comia coxas de frango. Em um dia de falta do alimento à mesa, uma cozinheira teria criado o salgado, recheado com carne de galinha e imitando a parte do frango.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A receita original, de um salgado crocante de massa feita à base de batata e recheada de carne de frango, recebeu diversas variações para agradar os mais diferentes paladares.



Vamo conhecer alguns?