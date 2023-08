Bispos de Salvador e de São Paulo confirmam presença no velório de dom Geraldo

Autoridades da Igreja Católica devem passar pela Catedral Metropolitana de Londrina para se despedirem de dom Geraldo Majella Agnelo, que faleceu neste sábado (27). Entre eles estão os cardeais Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, e dom Murilo Krieger, arcebispo emérito de Salvador – de onde Agnelo também era bispo emérito.





O secretário da CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil), dom Ricardo Hoepers, virá representando a presidência da entidade. O arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, também confirmou presença. Ele foi secretário da CNBB durante a presidência de dom Geraldo.

Na tarde deste sábado, a Cúria Metropolitana ainda buscava a confirmação de quais autoridades devem comparecer. A maioria dos bispos do Paraná confirmaram presença. Há expectativa do comparecimento de lideranças religiosas de Florestópolis, onde dom Geraldo fundou o projeto piloto da Pastoral da Criança, na Paróquia São João Batista, ao lado de Zilda Arns.





Os dezesseis prefeitos da Arquidiocese de Londrina foram convidados para o funeral.





No fim da manhã, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de dom Geraldo. No início da tarde, o governador Ratinho Júnior (PSD) também decretou luto oficial no Estado.





(Atualizado às 15h50)