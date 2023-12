Então, é Natal... Entenda como diferentes religiões celebram a data

Apesar dessa associação com o cristianismo, outras religiões comemoram a data à sua própria maneira, com significados e ritos diferentes. No Brasil, embora a religião católica represente 50% da população, segundo pesquisa do Datafolha de 2020, temos também outras religiões das mais diferentes origens, como o judaísmo, a umbanda, o candomblé, o budismo e os messiânicos.

Maior rede do mundo no ramo

Maior rede do mundo no ramo

A adoção do Natal como uma comemoração ao nascimento de Jesus Cristo pela Igreja Católica é incerta e a celebração ligada à data nem sempre teve esse significado. Antes disso, o dia 25 de dezembro marcava a celebração do solstício de inverno e o ressurgimento do sol no Hemisfério Norte. Por conta disso, era o dia de homenagear o deus pagão do sol, Mitras.

Shabat e Chanukah



“Na Chanukah (lê-se ranuká), que, inclusive, é citada no Novo Testamento como a festa das luzes, celebramos por oito dias, com o acendimento de velas, a vitória contra a tirania e o mau, e a lembrança de que Deus sempre está nos cuidando, não importam as adversidades.”

“Nossa comunidade vê o Natal como uma celebração em que une a família, trocam-se presentes e vive-se um momento de paz e confraternização. Nós, judeus, vivemos isso todas as semanas celebrando o Shabat (sábado), em que Deus nos ordena descansar e nos separarmos dos seis dias de trabalho. É nosso momento de estarmos com a família, de confraternizarmos e de buscarmos a paz em nós e entre nós - a shalom.”

Para o judaísmo, o Natal é uma festa cristã e, portanto, não tem nenhuma ligação com a religião. O rabino Charton Baggio explica que a união da família especialmente para o dia do Natal é algo que a comunidade judaica já pratica todos os sábados, celebrando o Shabat.

Jesus Cristo e Pai Oxalá







A umbanda é uma religião plural e que possui muitas variações regionais, assim, vamos focar na prática feita pela casa de umbanda Cantinho do Pai João, de Londrina, onde, segundo o Pai Rafael, o Natal é uma data de celebração do nascimento de Cristo e também da fé no Pai Oxalá.



Publicidade





Pai Rafael explica ainda que a umbanda engloba elementos de crenças afromeríndias, do catolicismo e do espiritismo. “Assim, no Natal, cada família tem seu rito particular, muito parecido com o de qualquer cristão. A diferença é que, para o rito praticado em nossa casa, Cristo e o orixá Oxalá são imagens que se encontram, e não que divergem, nos ensinando que é possível se fortalecer em contato com duas tradições diferentes”, explica.





A partir desta visão, no Natal, os umbandistas da Casa do Pai João celebram a fusão do nascimento de Cristo e a fé em Pai Oxalá. “Entendemos que existam casas de umbanda no Brasil que não praticam este sincretismo e respeitamos, salientando que cada manifestação da umbanda merece respeito em suas particularidades”, afirma.

Publicidade