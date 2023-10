Estudantes do Distrito de São Luiz ganham sessão de cinema no Villa Rica

Vigilantes começam trabalho nas escolas municipais de Cambé nesta segunda-feira Os 44 vigilantes contratados pela prefeitura de Cambé iniciam o trabalho de segurança nas 44 escolas e centros de educação infantis



O professor, então, entrou em contato com Rodrigo Fagundes, empresário responsável pelo Espaço Villa Rica, que cedeu o cinema para receber os alunos. "Uma sessão de cinema, além de divertir os alunos, tiraria as crianças ali do ambiente onde tudo aconteceu."

O próximo passo tomado por Oliveira, então, foi contatar a Secretaria Municipal de Educação. A Gerente de Formação Continuada da Pasta, Viviane Barbosa Perez começou a atuar como uma ponte entre as partes para que as atividades acontecessem como programadas. Publicidade

"Recebemos a proposta de trazer as crianças para o cinema para que elas pudessem ter um dia diferenciado e gostamos muito da ideia, principalmente por conta de tudo que aconteceu. Acreditamos que isso as ajudaria a superar um pouco tudo que foi vivido lá no distrito nos últimos dias", argumenta Perez.

O transporte que levou as crianças até o Espaço Villa Rica foi fornecido pela Secretaria Municipal de Educação. Para tornar a experiência completa, o professor André mobilizou uma série de pessoas, incluindo estudantes da instituição onde leciona. Por conta de parcerias firmadas entre os envolvidos, os pequenos ganharam pipoca e refrigerante. Publicidade





A diretora da Escola Municipal Francisco Aquino Toledo, Olga Maria Rocha Ribeiro, explicou que, todos os anos, a instituição organiza uma ida ao cinema no mês de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças. "Essa atividade sempre gera custos para a escola, mas, nesse ano, a iniciativa partiu da Secretaria de Educação em parceria com o Espaço Vila Rica, que nos proporcionaram essa manhã maravilhosa de pura diversão, entretenimento e cultura, sem nenhum custo", ressalta.



A pequena Milena, de sete anos, contou que ir ao cinema com seus colegas de escola era uma experiência diferente. "Já vim no cinema, mas com a escola não. É bem legal e eu estou gostando", disse. Publicidade

E o sentimento de Milena parece ser compartilhado entre seus colegas, já que, desde o momento da chegada até o início do filme, as crianças se mostraram animadas para assistir ao desenho enquanto comiam a tradicional pipoca.

"As crianças amaram o cinema! Muitas delas nunca tinham ido a um cinema antes. Os que já foram não conheciam o Cine Vila Rica e ficaram super felizes!", disse a diretora da escola municipal.

De acordo com Perez, 97 crianças de ambas as instituições do Distrito de São Luiz estiveram presentes na sessão de cinema, que possibilitou que os pequenos assistissem ao filme "Pets - A Vida Secreta dos Bichos". Os alunos foram acompanhados por suas professoras.