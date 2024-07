IAT reforça campanha contra a violência a animais silvestres

Existem animais da fauna silvestre do Paraná, como serpentes, gambás, morcegos e aves rapinantes, que interagem com regularidade com a população e acabam sofrendo algum tipo de violência. O IAT (Instituto Água e Terra), orgão ambiental do Paraná, recebe animais feridos pela ação humana.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Assim, o orgão preparou a campanha "Amigo Bicho", com o objetivo de combater a violência contra os animais silvestres. De acordo com a IAT, os ferimentos podem acontecer a partir do desconhecimento de que o animais não causará nenhum mal, mas também há quem haja intencionalmente com brutalidade.





No começo deste mês, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, encaminhou para o IAT um ouriço-cacheiro (Coendou spinosus) com traumatismo craniano após ser atingido na cabeça por um objeto pontiagudo, muito provavelmente um machado.

Publicidade





Após exames complementares e parecer veterinário, o animal precisou passar por eutanásia devido à gravidade das lesões. “É algo chocante, chorei de tristeza e de ódio naquele dia”, conta a veterinária do Instituto, Tássia Merisio.





A veterinária explica que os animais acabam pagando um preço muito alto por coexistirem com seres humanos e que, por isso, é preciso fazer um trabalho constante e em conjunto com a polícia para identificar e responsabilizar os agressores.

Publicidade





“Atropelamentos propositais, agressões por pauladas, machadadas, envenenamentos e animais atingidos por balas de chumbinhos são só alguns dos casos que já recebemos no setor de Fauna do IAT", expõe a veterinária.





O IAT destaca que , ao se deparar com um animal silvestre perto de casa, o primeiro passo é sempre manter a calma e não tocar no bicho. Depois disso, é necessário contatar o órgão ambiental para fazer a remoção de maneira adequada, sem riscos para o animal e para a população.

Publicidade