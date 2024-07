Justiça determina que cão recolhido por prefeitura seja entregue a tutor em situação de rua

Foi garantido na Justiça, pela DPE-PR (Defensoria Pública do Estado do Paraná), que Carlos Merline, 46, não fosse separado do seu cão, Rock Merline, de sete meses.





O caso ganhou forma quando, depois de ser atropelado, no dia 8 de maio, o animal recebeu atendimento veterinário da prefeitura de Curitiba e foi recolhido pela Unidade de Resgate Animal. Logo depois, Rock foi colocado para a adoção. Foi ai que Carlos e Joana Barrado, sua companheira, buscaram recuperar o bichinho.





Após relatos do casal, a instituição entendeu se tratar de uma família multiespécies, carcaterizada por acontecer quando o núcleo familiar é formado por pessoas e seus animais de estimação.



Merlini é usuário do serviço da instituição e há 10 anos vive em situação de rua no Centro de Curitiba. Rock é parte da família. Depois do pedido da Defensoria na Justiça, o 15º Juizado Especial da Fazenda Pública de Curitiba determinou que o município localizasse e entregasse o animal ao tutor. O “pai” de Rock, como Carlos registrou na identificação do cachorro, recebeu o “filho” no último dia 7.





“Agradeço a Deus por terem devolvido o Rock, ele e minha companheira são a minha família”, comenta Carlos. Ele conta que Rock ainda se recupera do atropelamento, e conseguiu voltar a correr apenas na última semana. O cão sofreu fratura na costela e permaneceu internado até o fim de maio.

Antes de procurar a defensoria, Carlos tentou recuperar o animal por conta própria, entretanto, o Centro de Defesa Animal apenas informou que Rock estava para adoção e que já haviam pessoas interessadas no cachorro.





A assessora jurídica Roberta Malucelli explica que a instituição deu andamento ao pedido de Carlos assim que ele solicitou o atendimento, na sede central da Defensoria Pública. “Ele veio até nós pessoalmente para relatar o que tinha acontecido, e por ser pessoa em situação de rua, o atendimento jurídico foi prestado imediatamente”, comenta ela.



