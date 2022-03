Confira cinco dicas para prevenir a obesidade em cães e gatos

No dia 4 de março, é comemorado o Dia Mundial da Obesidade, data que incentiva a conscientização e o tratamento dessa doença, que tem índices alarmantes. Se entre os humanos ela é prevalecente, entre os pets não é diferente. No Brasil e no mundo, estima-se que mais de 40% dos cães e gatos estão acima do peso.

A obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal e um dos problemas de saúde que mais acometem cães e gatos. A doença é resultado de um desequilíbrio entre a ingestão e o gasto de energia e pode acarretar diversos outros problemas de saúde nos pets, como doenças ortopédicas, cardiorrespiratórias, diabetes (no caso dos gatos), problemas urinários e outras complicações que afetam diretamente sua expectativa de vida.

Considera-se que o animal é obeso quando está a partir de 15% acima de seu peso ideal, e muitos fatores podem contribuir para isso. Erros no manejo alimentar, doenças endócrinas, sedentarismo e envelhecimento são alguns deles.

De acordo com o médico-veterinário Flavio Silva, mestre em nutrição de cães e gatos e supervisor de capacitação técnico-científica da PremieRpet, os cuidados com a escolha do alimento e o manejo são pontos fundamentais para prevenir e combater o excesso de peso, por isso devem ser tratados como prioridade pelos tutores de cães e gatos.

“O excesso de petiscos e a 'humanização' da alimentação são fatores recorrentes nos dias de hoje. É importante lembrar que cães e gatos não têm autonomia sobre sua alimentação, portanto, cabe ao tutor zelar pela nutrição adequada”, afirma. Segundo o veterinário, infelizmente, em boa parte dos casos, o tutor é o principal responsável pelo quadro de obesidade de seu animal de estimação. E muitas vezes isso acontece por falta de informação.