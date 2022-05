Os cachorros vira-latas são considerados carinhosos, inteligentes e até mesmo mais saudáveis que os cães de raça, mas nenhum cãozinho parece ser mais adorável que o famoso caramelo.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Mais uma prova que o popular cachorro caramelo é o favorito dos brasileiros é a pesquisa on-line realizada pelo Instituto QualiBest, segundo a qual o cãozinho vira-lata é o pet mais popular entre os brasileiros. De acordo com a pesquisa, os Cães Sem Raça Definida (SRD), ou vira-latas, como são mais conhecidos, estão presentes em pelo menos 40% dos lares no país e são os mais populares no Brasil.

Continua depois da publicidade





Veja a lista do Top10 com as raças de cães mais populares em 2021:





SRD - 40%

Shih Tzu - 12%

Yorkshire Terrier - 5%

Poodle - 4%

Spitz Alemão - 4%

Lhasa Apso - 3%

Buldogue Francês - 3%

Pinscher - 3%

Golden Retriever - 3%

Dachshund - 2%





A fama de simpático que o cãozinho caramelo passou a ter, aumentou sua popularidade e passou a ser visto com outros olhos em feiras de adoção e nas ruas. Assim como a adoção, é importante ressaltar os cuidados com o bichano. “Além da ração e água, é importante lembrar que o animal precisa de outros cuidados, como vacinas, consultas ao veterinário... Os planos de saúde para os pets são uma excelente opção, já que os gastos com veterinários costumam comer boa parte do orçamento”, analisa Simone Cordeiro, responsável pela Au!Happy, empresa que oferece planos de saúde especial para os pets.

Continua depois da publicidade





No Brasil, foi feito um abaixo assinado com milhares de assinaturas pedindo para que o cachorro caramelo fosse o novo símbolo da nota de R$ 200, com o lobo-guará.





O vira-lata caramelo se tornou símbolo nacional com as redes sociais e, recentemente, até a cantora Ariana Grande foi celebrada pela internet brasileira por colocar seu vira-lata de estimação na capa da revista Vogue. Pela semelhança com o cãozinho caramelo brasileiro, ganhou o título de “brasileiro honorário” nas redes sociais.